أستراليا توافق على سقوط كبسولة قادمة من كويكب ريوغو في أراضيها

منحت الحكومة الأسترالية اليابان ترخيصا بسقوط كبسولة قادمة من كويكب ريوغو تحمل عينات من صخوره في أراضيها.

وذلك بعد أن تنفصل عن مسبار "هايابوسا – 2" وهي عائدة إلى الأرض.

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أعلنت ذلك الوكالة اليابانية للبحوث الجوية والفضائية. وأعربت عن شكرها للحكومة الأسترالية والوكالة الفضائية الأسترالية على هذا القرار.

يذكر أن مسبار"هايابوسا – 2" يتوقع أن يقترب من الأرض في ديسمبر عام 2020 . كما يتوقع أن تنفصل عنه قبل دخوله الغلاف الجوي الأرضي كبسولة تحمل عينات من صخور كويكب ريوغو وتسقط في 6 ديسمبر المقبل في منطقة واقعة بولاية أستراليا الجنوبية.

واتخذت الوكالة الفضائية اليابانية قرارا بفصل الكبسولة عن المسبار الفضائي للحيولة دون تعرض عينات تربة الكويكب لأضرار أثناء هبوطه الاضطراري على الأرض.

يذكر أن مسبار "هايابوسا – 2" هبط منذ يونيو عام 2018 مرتين على سطح الكويكب وقصفه بقذيفة نحاسية ليخلق حفرة على سطحه، ثم جمع فيها عينات من التربة.

ويرى العلماء اليابانيون أن عينات تربة الكويكب التي سينقلها "هايابوسا – 2" إلى الأرض لها قيمة علمية بالغة لإدراك كيفية تشكل منظومتنا الشمسية.

المصدر: تاس