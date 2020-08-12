مختبر فضائي أمريكي ينهي بعثته الأساسية

نفذ تلسكوب TESS الفضائي المداري كل المهام الموكلة إليه في إطار بعثته الأساسية حيث رسم 75% من خارطة السماء الليلية واكتشف عشرات الكواكب المجهولة خارج المنظومة الشمسية.

أفاد بذلك المكتب الصحفي لمركز الرحلات الفضائية التابع لـ ناسا.

ونقل المكتب عن مديرة المشاريع العلمية في المركز، باتريسيا بويد قولها:" إننا حققنا طيلة العامين أرصادا قيمة وتلقينا معلومات تهم زملاءنا في كافة المجالات العلمية. ونقوم حاليا بإطلاق البعثة الموسعة بعد الاختتام الناجح لبعثة تلسكوب الأساسية".

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يذكر أن تلسكوب TESS الفضائي المداري المخصص لرصد الكواكب خارج المنظومة الشمسية أطلق إلى الفضاء في أبريل عام 2018 ليحل محل مختبر "كبلر" الفضائي الذي تم إطلاقه عام 2009 والذي اكتشف ما يزيد عن 8 آلاف كوكب.

ويرصد TESS كل أنحاء المجرة خلافا لـ"كبلر" الذي رصد منطقة معينة من السماء.

وقد اكتشف تلسكوب TESS خلال عامين 66 كوكبا جديدا تم تأكيدها، إضافة إلى ألفي كوكب لم يتم تأكيدها بعد واكتشف جزء منها بالقرب من النجوم الساطعة التي عجز "كبلر" عن رصدها.

ويتوقع العلماء أن تلسكوب TESS سيكتشف عددا أكبر من الكواكب خلال بعثته الموسعة التي تنتهي عام 2022 ما يساعد الفلكيين في إيجاد كواكب جديدة تشبه الأرض.

المصدر: تاس