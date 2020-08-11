سكان روسيا على موعد مع حدث فلكي مثير قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان روسيا سيتمكنون قريبا من رؤية ظاهرة تساقط الشهب في أوضح صورها لهذا العام.

وقال بيان صادر عن الخدمة "في ليالي آب سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة أوضح حدث سنوي لتساقط الشهب في السماء، في ذروة نشاط تساقط شهب البرشاويات .. وستكون ذروة النشاط في ليلة الـ 13 من أغسطس حيث يمكن ملاحظة تساقط 110من الأشهب في الساعة تقريبا ".

وأضاف البيان "وفقا لتوقعات المنظمة الدولية لمراقبة النيازك والشهب فإن ذروة نشاط تساقط الشهب ستكون ما بين الساعة 16:00 و19:00 بتوقيت موسكو مساء الأربعاء من هذا الأسبوع، سكان وسط روسيا يمكنهم رؤية هذه الظاهرة عند النظر إلى السماء إلى الجهة الشمالية الشرقية، وسيرون شهبا بيضاء ستلمع في السماء لبضع ثوان".

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وأوضح البيان أيضا أن سكان روسيا سيتمكنون من رؤية هذه الظاهرة بوضوح بالعين المجردة في ليلتي 13 و14 أغسطس الجاري بعد الساعة 23:30، بعد ظهور القمر على شكل هلال في الأفق.

المصدر: نوفوستي