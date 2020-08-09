ناسا تنشر صورة واضحة لمجرة واقعة على بعد 270 سنة ضوئية

نشرت ناسا صورة للمجرة الحلزونية NGC 4907، الواقعة في كوكبة الهلبة والمعروفة أيضا باسم كوكبة Coma Berenices.

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والمجرات الحلزونية هي أكثر أنواع المجرات شيوعا في الكون وتشتهر بأذرعها الملتوية الجميلة. والأنواع الأقل شيوعا هي المجرات الإهليلجية وغير المنتظمة، والتي لا تحتوي على مثل هذه الميزات المحددة بوضوح.

ومجرتنا درب التبانة عبارة عن مجرة ​​حلزونية تضم نحو 200 مليار نجم ويبلغ عرضها نحو 100 ألف سنة ضوئية.

وتقع المجرة NGC 4907 على بعد نحو 270 مليون سنة ضوئية من الأرض، كما يُرى من نصف الكرة الشمالي.

ومع ذلك، فإن صورة تلسكوب هابل الفضائي دقيقة بما يكفي للكشف عن الأذرع الملتفة حول الانتفاخ المركزي للمجرة.

ويجلس مباشرة أسفل المجرة نجم لامع يبدو أكثر سطوعا من المجرة NGC 4907 لأنه يقع على بعد 2500 سنة ضوئية فقط. ومن الناحية الأرضية. وللمقارنة، يقيس نظامنا الشمسي ما يقدر بنحو 178 مليار ميل.

#HubbleFriday This Hubble image shows cosmic wonders near and far.



The spiral galaxy NGC 4907 is 270 million light-years away, but the bright point of light beneath it is a star that’s 2,500 light-years away, in our Milky Way Galaxy: https://t.co/nBpr9qTQ89pic.twitter.com/SIoDbTCvyc — Hubble (@NASAHubble) August 7, 2020

وأقرب نجم إلى نظامنا الشمسي هو Alpha Centauri A، على بعد حوالي 4.3 سنة ضوئية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، التي تدير هابل بالشراكة مع وكالة ناسا: "إن NGC 4907 هي أيضا جزء من مجموعة الهلبة، وهي مجموعة تضم أكثر من 1000 مجرة​​، ويمكن رؤية بعضها حول NGC 4907 في هذه الصورة".

المصدر: إكسبرس