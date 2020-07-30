سحابة غامضة تظهر على كوكب المريخ في ظاهرة مثيرة للاهتمام تتكرر كل عام

عاودت سحابة "غامضة وطويلة" الظهور فوق بركان المريخ آرسيا مونس، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 20 كيلومترا، حسبما أفادت وكالة الفضاء الأوروبية.

وتم التقاط هذه الظاهرة المثيرة للفضول في 17 و19 يوليو بواسطة كاميرا المراقبة المرئية VMC، على متن "مارس إكسبريس" وهي مركبة فضاء تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تدرس الكوكب الأحمر منذ 16 عاما.

A mysteriously long, thin cloud has again appeared over the 20 km high Arsia Mons volcano on #Mars. Images of the cloud were taken on 17 and 19 July by ESA's #MarsExpress, which has been studying the #RedPlanet from orbit for the past 16 years 👉 https://t.co/hDN9ED4weKpic.twitter.com/z61PAeq9bN — ESA (@esa) July 30, 2020

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية، لقطات جديدة لـ"السحابة الطويلة والرقيقة والغامضة" التي تظهر بشكل دوري فوق آرسيا مونس، والتي رصدتها المركبة الفضائية "مارس إكسبريس" في يوليو الجاري.

ووفقا للخبراء، فإن السحابة، التي أطلق عليها فريق "مارس إكسبريس" اسم Arsia Mons Elongated Cloud، تتكون من الجليد، ولكنها لا ترتبط بالنشاط البركاني، حيث أنها تتشكل عن طريق تأثير تدفق الهواء بمنحدر البركان من الجانب الذي لا يواجه الريح.

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وقال خورخي هيرنانديز بيرنال مرشح الدكتوراه في جامعة إقليم الباسك في إسبانيا: "كنا نحقق في هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام وتوقعنا رؤية سحابة من هذا النوع في الوقت الحالي"، مضيفا أن السحابة تتكون كل سنة مريخية خلال هذا الموسم حول الانقلاب الجنوبي للمريخ، عندما تكون الشمس في أقصى جنوب سماء المريخ، تماما مثل 21 ديسمبر على الأرض، و"وتستمر لمدة 80 يوما أو أكثر". ويمكن أن تمتد السحابة لأكثر من 1800 كيلومتر.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "في الصباح الباكر خلال هذه الفترة، تنمو هذه السحابة العابرة لمدة ثلاث ساعات تقريبا، وتختفي بسرعة مرة أخرى بعد ساعات قليلة". وكانت مركبة "مارس إكسبريس" في موقع رئيسي لالتقاط هذه الصور للسحابة.

وفي عام 2018، انتشرت بعض التكهنات على الإنترنت تشير إلى نشاط بركاني جديد على كوكب المريخ، إلا أنه، وفقا لوكالة ناسا، ليس هناك أي دلالات على حدوث أي انفجار بركاني، وكان آخر ثوران بركاني لآرسيا مونس منذ نحو 50 مليون سنة.

المصدر: سي نت