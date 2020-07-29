ما خطورة الكويكبين 2009 PQ1 وأبوفيس على الأرض؟

أعلن البروفيسور فكتور غروخوفسكي، من معهد الفيزياء والتكنولوجيا التابع لجامعة الأورال الفدرالية، أن الكويكب 2009 PQ1 لا يشكل اي خطورة للأرض، بعكس أبوفيس الذي يقلقنا.

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وقال البروفيسور غروخوفسكي، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لا يشكل كويكب 2009 PQ1 أي خطورة على سكان الأرض. ولكن يكتشف العلماء يوميا كويكبات جديدة تعتبر جميعها خطرة على الأرض، لأن مسارها يتقاطع مع مدار الأرض.

ولكن المسألة الأهم هي متى وكم بعدها عن الأرض. والكويكب 2009 PQ1 هو من ضمن الكويكبات التي يحتمل أنها تشكل خطورة على الأرض".

وأشار البروفيسور، إلى أن هناك حوالي 15 ألف كويكب مداراتها معروفة وهي تحت المراقبة المستمرة، لذلك يمكن التنبؤ أين ومتى ومع أي مدار ستتقاطع.

وقال، "ولكن، يقلقنا الكويكب أبوفيس الكبير الحجم، الذي سيقترب كثيرا من الأرض عام 2029 . أي أنه فعلا يشكل خطورة كبيرة، لذلك سوف يجتمع العلماء في نوفمبر ، للتشاور في كيفية إنزال شيء ما عليه لمراقبة تحليقه".

المصدر: نوفوستي