الصين تطلق أول "الأسئلة إلى السماء" لدراسة المريخ

من جنوب البلاد، أطلقت الصين اليوم الصاروخ "تشانتشجين-5" الحامل للمسبار الذي سيقوم بدراسة المريخ في أول مهمة فضائية صينية غير مأهولة للكوكب الأحمر.

Just now, China's first Mars probe, Tianwen-1, was launched from Wenchang space launch site in Hainan.

Congratulations on China's another step in space exploration!#Mars2020pic.twitter.com/Olc5yT2gvU — ShanghaiPanda (@thinking_panda) July 23, 2020

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ويحمل المسبار اسم "تيانوين-1" أو "أسئلة إلى السماء-1"، حيث انطلق الصاروخ الثقيل حاملا المسبار من المطار الفضائي "وينتشانغ" (في المقاطعة الجنوبية هاينان) في الساعة 12:41 بالتوقيت المحلي (04:41 بتوقيت غرينيتش). حيث بلغ وزن الإطلاق للصاروخ 870 طن، بينما يتكون المسبار من ثلاثة أجزاء هي مسبار المراقبة ووحدة الهبوط وروبوت مسير لتحليل تربة المريخ، ويصل وزن "تيانوين-1" 5 أطنان، منها 1.3 طن وزن وحدة الهبوط، و3.7 طن وزن المحطة المدارية.

ومن المنتظر أن تؤكد السلطات الصينية في وقت لاحق ما إذا كانت عملية الإطلاق قد تمت بنجاح. وتبلغ المسافة من الأرض إلى المريخ حوالي 55 مليون كيلومتر، وهو ما يعادل نحو 1372 دورة حول كوكب الأرض (محيط كوكب الأرض 40 ألف كيلومتر تقريبا).

المصدر: تاس