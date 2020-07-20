عالم يتحدث عن النيزك الذي سقط في اليابان

أعلن سيغيكازو يونيدي، الخبير في متحف طوكيو العلمي، أن جزئي النيزك اللذين عثر عليهما في بداية شهر يوليو الحالي، انفصلا عن أحد الكويكبات التي تدور في مدار حول الشمس.



وقال الخبير في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لم يدرس النيزك بصورة مفصلة، ولكنه ظاهريًا كوندريت عادي" ، على اعتبار أنه أكثر أنواع النيازك الحجرية شيوعًا.

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وأضاف، "يتكون النيزك بشكل رئيسي من البيروكسين وأوليفين وفلسبار، الموجودة على الأرض أيضاـ وفيه أيضا عناصر معدنية. أما الجزء الثاني البني اللون، فهو بسبب صدأ العناصر المعدنية التي فيه". ويبدو أن الصدأ بدأ بعد سقوطه على الأرض.

ويشير الخبير إلى أنه اخذا بالاعتبار حجم الجزئين، يمكن القول بأن قطر النيزك كان بحدود خمسة سنتمترات. مضيفا، أن النيازك الحجرية التي سقطت على الأرض هي أجزاء من كويكبات تدور في المدار. وهناك كويكبان يدوران في مسار مماثل، ولكن لا يمكننا تحديد من منهما انفصل عنه النيزك.

وأشار الخبير، إلى أن عمر هذا النيزك سيتم تحديده بعد دراسته بصورة مفصلة، ولكن عادة يبلغ عمر مثل هذه النيازك 4.6 مليون سنة، أي بعمر المنظومة الشمسية.

ويذكر أنه في يوم 2 يوليو شاهد المواطنون في مناطق وسط اليابان كرة نارية في السماء وسمعوا دوي انفجار قوي، وبعد فترة عثر بالقرب من أحد منازل منطقة طيبا على جزئي نيزك حجري.

المصدر: نوفوستي