روسيا تختبر قمرا صناعيا يمكنه فحص أقمار صناعية أخرى في الفضاء

اختبرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، قمرا صناعيا صغيرا وحديثا جدا، حيث تمت بواسطته عملية فحص لقمر صناعي روسي آخر عن قرب، وجرى نقل بيانات عنه إلى مركز التحكم على الأرض.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "اليوم، أثناء اختبار أحدث العينات من تكنولوجيا الفضاء، تم إجراء مسح عن قرب لأحد الأقمار الصناعية الوطنية، باستخدام معدات متخصصة في جهاز فضائي صغير".

وأضافت الوزارة: "نتيجة لذلك، تم الحصول على معلومات قيمة عن الحالة الفنية للقمر الواقع قيد التفتيش، وجرى نقلها إلى وسائل التحكم الأرضية".

وفي أغسطس عام 2019، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتجربة قمرين صناعيين تابعين لها في مدار الأرض، أحدهما هو قمر صناعي للاتصال (كوسموس-2535) والثاني هو قمر صناعي مفتش – "كوسموس-2536"، ويذكر أن هذين الجهازين يتخصصان بدراسة تأثير العوامل الطبيعية والاصطناعية على الأجهزة المتوزعة في مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية الروسية.

المصدر: سبوتنيك