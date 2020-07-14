تأجيل موعد إطلاق أول مهمة عربية إلى المريخ

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق لـ "مسبار الأمل" عن تأجيل موعد الإطلاق.

وقالت الوكالة في إعلانها إن تأجيل موعد إطلاق المهمة العربية الأولى لاستكشاف المريخ بسبب الظروف الجوية غير المواتية في موقع إطلاق الصاروخ الحامل للمسبار في جزيرة تانيغاشيما باليابان، وتحدد موعد الإطلاق الجديد يوم الجمعة 17 يوليو الجاري في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات (16 يوليو، تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت غرينتش) من مركز تانيغاشيما.

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020. — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) July 14, 2020

ومن المقرر أن ينطلق المسبار على متن صاروخ شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة "إتش 2 إيه-202"، وتستغرق رحلته إلى المريخ حوالي 7 أشهر، على أن يقطع مسافة تقدر بنحو 493.5 مليون كيلومتر بسرعة تصل إلى 121 ألف كلم/ساعة، ويستعمل المسبار جهاز تعقب النجوم لتحديد موقعه واتجاهه.

ما أبرز محطات اليوم الأخير قبل انطلاق #مسبار_الأمل إلى #المريخ؟

ترقبوا الإطلاق في 15 يوليو عند الساعة 12:51:27 بعد منتصف الليل.https://t.co/P6pGVDJeC8#العرب_إلى_المريخ@HopeMarsMissionpic.twitter.com/qKr3XCoksF — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) July 13, 2020

وسوف تتباطأ سرعة المسبار عند وصوله المريخ إلى 14 ألف كلم/ساعة، وسيبدأ الدوران حول المريخ في مدار بيضاوي، ويستغرق 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.

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ومسبار الأمل هو الأول من نوعه فيما يتعلق برصد التغيرات المناخية على كوكب المريخ، حيث سيقوم بدراسة الطقس على الكوكب الأحمر بشكل كامل.

وخلال رحلته التي سوف تستغرق سنة مريخية، أو حوالي سنتين من سنوات الأرض، سيرصد مسبار الأمل التغيرات المناخية في الغلاف الجوي السفلي للكوكب الأحمر على مدار اليوم لأول مرة، وفي كافة أنحاء الكوكب في جميع الفصول والمواسم، وكذلك تأثير التغيرات المناخية على هروب الأكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي للمريخ، وتآكل الغلاف الجوي لكوكب المريخ، وحركة الغبار والماء في الغلاف الجوي للكوكب.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد دخلت قطاع استكشاف الفضاء الخارجي عقب مرسوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وقد بدأ العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ، وأطلق عليه اسم "مسبار الأمل"، لتكون الإمارات إحدى 9 دول تطمح لاستكشاف هذا الكوكب.

ومن المخطط أن يصل المسبار إلى كوكب المريخ عام 2021 تزامنا مع ذكرى مرور 50 عاما على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وكالات