كيف تكون الحماية من الإشعاع على القمر والمريخ؟

أعلن فياتشسلاف شورشاكوف، رئيس قسم الوقاية من الاشعاع في الرحلات الفضائية بمعهد مشكلات الطب الحيوي، أنه يمكن الحماية من الإشعاع على القمر والمريخ بإنشاء المساكن على عمق متر تقريبا.

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وقال شورشاكوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "للحماية من الأشعة الكونية على القمر والمريخ يجب أن تبنى المساكن على عمق أكبر من 70 سم. لأنه إذا كان العمق أقل من ذلك فسوف تزداد جرعة الإشعاع".

وأضاف، "يجب أن يكون العمق عقلانيا" أي بحدود متر واحد. ويمكن كذلك استخدام الكهوف والحفر على سطح القمر.

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت في بداية السنة الماضية عن رغبتها باستئناف الرحلات المأهولة إلى القمر، وأطلقت على برنامج القمر الجديد، اسم أرتميس، تكريما لآلهة الخصوبة اليونانية توأم الإله أبولو، الذي أطلق اسمه على أول برنامج أمريكي للقمر. ويخطط الجانب الأمريكي لإرسال رواد الفضاء إلى القمر عام 2024 ، وبعد أن يصبح تواجد الإنسان على القمر أمرا اعتياديا، سيصبح محطة انطلاق نحو المريخ.

المصدر: نوفوستي