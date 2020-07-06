إسرائيل تطلق قمرا صناعيا استطلاعيا جديدا

أعلنت وزارة الدفاع وشركة الصناعات الجوية الإسرائيليتان عن إطلاقهما بنجاح قمرا صناعيا جديدا خاصا بأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات، وذلك على خلفية التصعيد الإقليمي مع إيران.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها أن إطلاق القمر "أوفيك 16" الذي يعمل بتقنية كهروضوئية ويتمتع بقدرات متطورة للغاية تم من قاعدة واقعة وسط البلاد بواسطة الصاروخ الحامل "شافيت".

وأضافت الوزارة أن القمر وصل المدار وبدأ دورانه حول الكرة الأرضية حسب الخطط المطروحة وستجرى عليه سلسلة اختبارات من أجل التأكد من نجاعته ومستوى أدائه.

ومن المتوقع أن تتلقى إسرائيل أول صورة من القمر بعد نحو أسبوع.

ووصف وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالنيابة بيني غانتس الإطلاق الناجح للقمر بأنه "إنجاز استثنائي جديدة بالنسبة للمؤسسة الدفاعية والصناعات الدفاعية بأكملها والصناعات الجوية الإسرائيلية على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أن التفوق التكنولوجي والقدرات الاستطلاعية تشكل أمرا حيويا بالنسبة لأمن إسرائيل.

ولفت غانتس إلى أن إسرائيل أصبحت من 13 دولة قادرة على إطلاق قمر صناعي على مستوى العالم، متعهدا بالاستمرار في تطوير قدرات إسرائيل "في كافة الجبهات وجميع الأماكن".

ويأتي إطلاق القمر على خلفية مزاعم عن وقوف إسرائيل وراء سلسلة انفجارات وحوادث غامضة حصلت في الآونة الأخيرة في إيران.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن القمر الجديد سيعمل على رصد المحاولات الإيرانية المزعومة لإنتاج سلاح نووي.

المصدر: RT + وكالات