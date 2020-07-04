كوكبان عملاقان "يرقصان" حول نجم يشبه الشمس على بعد 800 سنة ضوئية من الأرض

اكتشف العلماء كوكبين خارجيين على بعد 800 سنة ضوئية من الأرض عالقين في "رقصة الجاذبية" في مدار حول نجم يشبه الشمس.

وعثر علماء الفلك الذين يشكلون اتحادا دوليا للجامعات والمجموعات المعروفة باسم البحث الواسع النطاق عن الكواكب (WASP) "عوالم الفالس"، وتم العثور على الثنائي باستخدام تلسكوب أرضي.

إقرأ المزيد

وتدور الكواكب، المسماة WASP-148b وWASP-148c، حول نجم يشبه الشمس يطلق عليه اسم WASP-148 في كوكبة هرقل الواقعة بين كتلة زحل والمشتري.

ووفقا للعلماء، فإن هذه الأجسام العملاقة قادرة على "الشعور بجاذبية بعضها البعض"، ما يؤدي إلى تسريعها وإبطائها أثناء مرورهما في مدار النجم، ويقول الفلكيون إن هذا دليل على تفاعل الجاذبية بينهما، وظاهرة الجاذبية هذه هي التي تجعلها تبدو وكأن الكواكب ترقص.

وقال البروفيسور أندرو كولير كاميرون، من جامعة سانت أندروز، إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على ثنائي من الكواكب العملاقة تتفاعل عن كثب، وأضاف: "إنه لأمر مثير أن تكون قادرا على متابعة رقصهم من الأرض".

وشارك علماء الفلك من الجامعة المفتوحة وجامعة وارويك في الاكتشاف باستخدام أدوات على الأرض بدلا من التلسكوبات الفضائية.

وما يجعل هذا الاكتشاف مثيرا بشكل خاص هو حقيقة أنه تم رؤيته من التلسكوبات الأرضية بدلا من الأقمار الصناعية المدارية خارج الغلاف الجوي.

ووقع تحديد النظام الكوكبي WASP-148، من خلال مجموعة من الأدوات المركبة في مرصد Roque de los Muchachos في لا بالما بجزر الكناري.

إقرأ المزيد

ثم تمت ملاحظة نظام النجوم بأداة تُعرف باسم SOPHIE في Observatoire de Haute-Provence في فرنسا.

ووجد الباحثون أن WASP-148b، وهو بحجم زحل وكتلته، يستغرق حوالي 8.8 يوما ليدور حول نجمه المضيف.

لكن الفترة المدارية لـ WASP-148c أطول بكثير حيث تستغرق 34.5 يوم، ويعتقد الفريق أن الكوكب لديه نصف كتلة المشتري.

ولاحظ العلماء أيضا العبور الكوكبي، وهو عندما يمر كوكب أمام نجمه المضيف، لكل من WASP-148b وWASP-148c.

المصدر: ديلي ميل