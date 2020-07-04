لقطات فريدة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها بين الشمس والأرض

من المعروف أنه من الصعب الحصول على صورة جيدة لمحطة الفضاء الدولية وهي تعبر السماء، لكن الأصعب هو الحصول على لقطة لها وهي تعبر وجه الشمس.

ورغم هذه الصعوبة، إلا أن مصور وكالة ناسا، جويل كوسكي، تمكن من التقاط المركبة التي تتحرك حوالي خمسة أميال في الثانية عبر الشمس المتوهجة في حوالي الساعة 1:15 مساء بالتوقيت الشرقي في 24 يونيو من فريدريكسبيرج، فيرجينيا.

وحصل كوسكي على لقطات من مرور المحطة الفضائية أمام الشمس في 54 ثانية باستخدام كاميرا تلتقط 10 إطارات في الثانية.

وأصدرت وكالة ناسا صورة مركبة تتكون من ستة إطارات تظهر محطة الفضاء الدولية في صورة ظلية أثناء مرورها عبر الشمس "بمعدل 5 أميال في الثانية تقريبا" في 24 يونيو. كما نشرت وكالة ناسا مقطع فيديو قصيرا للعبور مصنوعا من 10 صور.

واحتاج الأمر مزيجا من المهارة والمعدات والتوقيت لالتقاط الصورة. وبدت المحطة في الصورة الظلية شبيهة إلى حد ما مركبة TIE Fighter من فيلم "حرب النجوم"، بفضل صفائف الألواح الشمسية الكبيرة على جانبي المحطة المدارية (ISS).

NASA/Joel Kowsky

وتمثل محطة الفضاء الدولية أكثر من مجرد مجموعة من معدات المدار. ويوجد حاليا اثنان من رواد الفضاء الروس وثلاثة رواد فضاء من وكالة ناسا في المحطة.

المصدر: سي نت