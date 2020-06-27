رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الفضائية الدولية في العام 2022

أعلنت وكالة الفضاء الروسية أن آنا كيكينا، السيدة الوحيدة بين رواد الفضاء الروس ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في العام 2022.

وجاء في بيان نشرته الوكالة على صفحتها في "تويتر" أن "آنا كيكينا ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية ضمن الطاقم الروسي بعد سنتين".

وتعد كيكينا، منذ العام 2016، السيدة الوحيدة بين رواد الفضاء الروس. وأنهت في العام 2005 دورات تدريبية لدى وزارة الطوارئ الروسية، وحصلت على شهادة عاملة إنقاذ. وفي نوفمبر 2017، قضت كيكينا أربعة أشهر على متن مركبة "سيريوس" الافتراضية، في إطار تجربة دولية تحاكي رحلة إلى سطح القمر.

وستكون كيكينا خامس سيدة روسية حلقت في مدار حول الأرض، بعد فالنتينا تيريشكوفا (1963)، وسفيتلانا سافيتسكايا (1982 و1984)، ويلينا كونداكوفا (1994-1995 و1997) ويلينا سيروفا (2014).

المصدر: نوفوستي