فيديو مدهش يعرض 10 سنوات من تاريخ الشمس في 6 دقائق

كل عقد تحترق فيه شمسنا القديمة هو عقد من التغيير المضطرب والعنيف في بعض الأحيان، وهذه حقيقة أصبحت واضحة في مقطع فيديو متواصل من مرصد ناسا للديناميكيات الشمسية (SDO).

وفي الفيديو المذهل، بعنوان "عقد من الشمس"، قام الفلكيون بتجميع 425 مليون صورة عالية الوضوح للشمس، التُقطت مرة واحدة كل 0.75 ثانية بين 2 يونيو 2010 و1 يونيو 2020. وتمثل كل ثانية من الفيديو يوما واحدا في حياة الشمس، والعقد بأكمله يتوهج في زهاء 60 دقيقة.

إقرأ المزيد

وخلال ذلك العقد، خضعت الشمس لتغييرات مع تحرك التموجات المغناطيسية الهائلة المعروفة باسم البقع الشمسية ببطء، والتي بلغت ذروتها في عام 2014 تقريبا قبل أن تتلاشى مرة أخرى. ولم يكن هدوء الشمس مفاجأة. وكل 11 سنة أو نحو ذلك، تتبدل أقطاب الشمس فجأة؛ ويصبح الشمال جنوبا، ويبدأ النشاط المغناطيسي الشمسي في التلاشي، ويبدأ سطح النجم في الظهور كبحر هادئ من النار الصفراء. وتسمى هذه الفترة من الهدوء النسبي بالحد الأدنى للطاقة الشمسية.

وفي منتصف الطريق بين عقد الانقلاب والعقد التالي، يحدث تحول عنيف. ويزداد النشاط المغناطيسي إلى ارتفاع نابض بالحياة، يعرف باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وتموجات سطح النجم مع البقع الشمسية الضخمة، وخطوط المجال المغناطيسي المنتفخة والملوثات الثابتة مع انفجارات البلازما المعروفة باسم التوهجات الشمسية. وكل ذروة قصوى تتزامن مع انعكاس قطب مغناطيسي آخر، ما يشير إلى بداية دورة شمسية جديدة.

ومن الصعب تحديد هذه التغييرات من الأرض بالعين المجردة (على الرغم من أن الحد الأقصى الشمسي يؤدي إلى المزيد من الشفق القطبي في خطوط العرض المنخفضة حول العالم)، ولكن القمر الصناعي لـ SDO التابع لوكالة ناسا، يراها بوضوح لأنه يراقب نجمنا في ضوء الأشعة فوق البنفسجية الشديد. وتقطع هذه الأطوال الموجية فائقة الطاقة وهج الشمس وتكشف عن التغيرات المغناطيسية الوفيرة في الغلاف الجوي الخارجي للشمس، أو الهالة.

المصدر: لايف ساينس