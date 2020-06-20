سكان المنطقة العربية يشهدون غدا ظاهرة فلكية نادرة

تشهد المنطقة العربية كسوفا جزئيا للشمس يوم غد الأحد، يشاهد من جميع الدول العربية ما عدا معظم المغرب وموريتانيا، ويشاهد ككسوف حلقي في أجزاء من السودان واليمن والسعودية وعمان.

وسيمر شريط الكسوف الحلقي في السودان فوق منطقة صغيرة جدا تقع في أقصى جنوب شرق البلاد، بينما سيشاهد ككسوف جزئي من باقي المناطق.

وفي اليمن يشاهد الكسوف الحلقي من جنوب الحديدة مرورا بالجبين وجنوب مدينة صنعاء ثم مدينة مأرب ثم شمال محافظة حضرموت.

ويشاهد الكسوف الحلقي في السعودية فوق منطقة نائية من الربع الخالي في جنوب شرق المملكة، بحيث يبدأ من مدينة الخرخير الحدودية مع اليمن وينتهي في مدينة عردة الحدودية مع سلطنة عمان، ويشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي مناطق السعودية.

ويمكن لسكان سلطنة عمان مشاهدة شريط الكسوف الحلقي في غرب السلطنة من جنوب محافظة الظاهرة ثم محافظة الداخلية ما بين مدينتي أدم ونزوى ثم محافظة شمال الشرقية ثم جنوب محافظة مسقط عند ولاية قريات.

وفي الجزائر أكدت الجمعية العلمية الفلكية "البوزجاني" أن البلاد ستشهد كسوفا جزئيا للقمر، حيث سيرى سكان ولايتي تمنراست وإليزي هذا الكسوف جزئيا بنسبة 32 بالمئة مباشرة مع شروق الشمس.

المصدر: وكالات