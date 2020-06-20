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روسيا تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاتصال الفضائي في سبتمبر المقبل

الفضاء

روسيا تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاتصال الفضائي في سبتمبر المقبل
Sputnik
صورة أرشيفية
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تُطلق مجموعة من الأقمار الصناعية الروسية للاتصال الفضائي من طراز "غونيتس" نهاية سبتمبر المقبل بواسطة صاروخ "سويوز – 2.1 بي" روسي الصنع.

صرح بذلك مصدر في الصناعة الفضائية الروسية، وقال إن الصاروخ الحامل لمجموعة من الأقمار الصناعية سيطلق في 20 سبتمبر المقبل من مطار "بليسيتسك" الفضائي.

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فيما رفضت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية التعليق على هذا الخبر.

يذكر أن مدير عام شركة "غونيتس" الروسية، بافيل تشيرينكوف، كان قد صرح في فبراير الماضي للصحفيين بأن إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية "غونيتس" مخطط له في أغسطس أو سبتمير عام 2020 بواسطة صاروخ "سويوز – 2.1 بي" روسي الصنع، مع العلم أن مجموعات سابقة من الأقمار الصناعية من هذا النوع كانت تطلق بصاروخ "روكوت" أوكراني الصنع الذي تم تصميمه على أساس صاروخ استراتيجي عسكري سوفيتي.

جدير بالذكر أن "غونيتس" هي المنظومة المدارية الروسية الوحيدة للاتصال الفضائي مخصصة لتبادل المعلومات المختلفة بين منشآت ثابتة وغير ثابتة وكذلك لإرسال الإشارات اللاسلكية المختلفة.

در: تاس

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