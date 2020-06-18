 
مباشر
عاجل
مصر: تسجيل 88 وفاة جديدة و1218 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أوروبا تؤجل إطلاق صاروخ Vega المطور

الفضاء

أوروبا تؤجل إطلاق صاروخ Vega المطور
youtube/TASS
صورة أرشيفية من إحدى عمليات إطلاق صواريخ Vega الفضائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4gn

أعلنت شركة Arianespace أن أول إطلاق لصاروخ Vega с المطورة لهذا العام قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.

وقال بيان صادر عن الشركة "بسبب الظروف الجوية غير الملائمة والرياح العاتية فوق قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية قررت Arianespace تأجيل إطلاق صاروخ Vega с الذي كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض 53 قمرا صناعيا صغيرا".

وأضاف البيان "أقرب موعد متوقع لإطلاق الصاروخ مع الأقمار المذكورة في إطار خطة مشروع Small Spaceship Mission Service من المفترض أن يكون يوم السبت 20 يونيو الجاري،  وأن الصاروخ والأقمار الآن في وضع مستقر وآمن".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ كان من المفترض أن ينطلق إلى الفضاء يوم الخميس 18 يونيو الجاري في تمام الساعة (4:51 بتوقيت موسكو)، وينقل حمولة إلى مدارات الأرض تعادل 1.3 طن، وأن تنفصل الأقمار عنه بعد ساعة و44 دقيقة من إطلاقه.

وأوضحت Arianespace أن عملية الإطلاق المؤجلة كان من المفترض أن تكون أول مهمة إطلاق للصواريخ من قاعدة "كورو" الفضائية بعد انقطاع دام لمدة بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا في غوايانا، وكذلك أول عملية إطلاق للأقمار الصناعية الصغيرة في إطار مشروع SSMS.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا