أوروبا تؤجل إطلاق صاروخ Vega المطور

أعلنت شركة Arianespace أن أول إطلاق لصاروخ Vega с المطورة لهذا العام قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.

وقال بيان صادر عن الشركة "بسبب الظروف الجوية غير الملائمة والرياح العاتية فوق قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية قررت Arianespace تأجيل إطلاق صاروخ Vega с الذي كان من المفترض أن يحمل إلى مدارات الأرض 53 قمرا صناعيا صغيرا".

وأضاف البيان "أقرب موعد متوقع لإطلاق الصاروخ مع الأقمار المذكورة في إطار خطة مشروع Small Spaceship Mission Service من المفترض أن يكون يوم السبت 20 يونيو الجاري، وأن الصاروخ والأقمار الآن في وضع مستقر وآمن".

Due to unfavorable wind conditions over the Spaceport, Flight #VV16 with #Vega has been postponed. The soonest possible launch date for this #SSMS Proof of Concept flight with 53 small-sat payloads is Saturday, June 20. See the press release: https://t.co/IHUI7GfFKI — Arianespace (@Arianespace) June 17, 2020

وأشار البيان إلى أن الصاروخ كان من المفترض أن ينطلق إلى الفضاء يوم الخميس 18 يونيو الجاري في تمام الساعة (4:51 بتوقيت موسكو)، وينقل حمولة إلى مدارات الأرض تعادل 1.3 طن، وأن تنفصل الأقمار عنه بعد ساعة و44 دقيقة من إطلاقه.

وأوضحت Arianespace أن عملية الإطلاق المؤجلة كان من المفترض أن تكون أول مهمة إطلاق للصواريخ من قاعدة "كورو" الفضائية بعد انقطاع دام لمدة بسبب الإجراءات المتبعة لمنع تفشي وباء كورونا في غوايانا، وكذلك أول عملية إطلاق للأقمار الصناعية الصغيرة في إطار مشروع SSMS.

المصدر: فيستي