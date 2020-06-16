رائد ناسا يكشف عن صورة "ظاهرة" غامضة فوق جنوب المحيط الهادئ

يتمتع رواد الفضاء من موقعهم في محطة الفضاء الدولية، بفرصة الحصول على رؤية فريدة لكوكبنا لن تتاح لمعظم الناس لرؤيتها.

وتدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض على ارتفاع زهاء 250 ميلا، ما يعني أنها تقوم بزهاء 16 رحلة حول الأرض كل يوم.

والآن، التقط أحد رواد ناسا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، صورة مذهلة لـ "دوامة" غامضة فوق الأرض.

This light blue ocean swirl caught my eye as we flew over the South Pacific. pic.twitter.com/Ns7HpCfhWb — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 15, 2020

وشارك دوغلاس هيرلي، الذي كان على متن ISS لمدة أسبوعين فقط، الصورة الجميلة على حسابه في "تويتر"، وكتب: "هذه الدوامة المحيطية الزرقاء الفاتحة لفتت انتباهي أثناء تحليقنا فوق جنوب المحيط الهادئ".

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ويبدو أن ظاهرة المحيط هي دوامة اضطرابية تتناقص زمنيا أو مكانيا.

وأوضحت خدمة المحيط الوطنية: "المحيط عبارة عن جسم ضخم من المياه تتحرك باستمرار. وتسمى الأنماط العامة لتدفق المحيطات بالتيارات. وفي بعض الأحيان يمكن لهذه التيارات أن تضغط على الأجزاء، وتخلق تيارات دائرية من الماء تسمى دوامة".

ومع ذلك، طرح العديد من الأشخاص على "تويتر" مجموعة من النظريات البديلة، حول صورة هيرلي. واقترح أحد المستخدمين أن الدوامة تم إنشاؤها بواسطة وحش البحر.

ووصل هيرلي إلى محطة الفضاء الدولية قبل أكثر من أسبوعين، بعد انطلاقه هو وروبرت بنكن، إلى الفضاء على متن صاروخ سبيس إكس "فالكون 9".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق رواد ناسا إلى الفضاء من الولايات المتحدة، منذ 9 سنوات.

وقالت ناسا: "ستكون مهمة Demo-2 هي الخطوة الرئيسية الأخيرة قبل أن يقر برنامج ناسا التجاري للطاقم Crew Dragon مهمات تشغيلية طويلة الأمد إلى المحطة الفضائية. وسيتيح التشغيل المنتظم لـ Crew Dragon لوكالة ناسا، مواصلة التحقيقات البحثية والتكنولوجية المهمة التي تجري على متن المحطة، ما يفيد الناس على الأرض ويضع الأساس لاستكشاف القمر والمريخ في المستقبل".

المصدر: ميرور