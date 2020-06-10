أول وكالة فضاء عربية ترسل مسبارا لدراسة المريخ قريبا !

تستعد وكالة الإمارات للفضاء لإطلاق "مسبار الأمل" الذي سيصبح أول مسبار ترسله وكالة فضائية عربية لدراسة كوكب المريخ ومناخه.

وتتولى وكالة الإمارات للفضاء عملية تمويل مشروع المسبار وإطلاقه، فيما يشرف مركز محمد بن راشد للفضاء على عمليات تصميمه وإرساله إلى الفضاء.

وطور "مسبار الأمل" ليساعد في تقديم دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ وطبقات غلافه الجوي، وخلال مهمته التي ستستغرق سنة مريخية كاملة سيساهم في تقديم إجابات عن أسئلة تتعلق بجو المريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين في غلافه الجوي.

مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" يخضع لسلسلة من الاختبارات استعداداً لإطلاقه في يوليو 2020، وكان أحد هذه الاختبارات هو "اختبار الصدمة" الذي يتم من خلاله التأكد من أن المسبار سينفصل عن مركبة الإطلاق بسلاسة ونجاح.@MBRSpaceCentre@hopemarsmissionpic.twitter.com/zKitIIjsju — شبكة أبوظبي 🔴 (@NET_AD) March 24, 2020

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إطلاق هذا المسبار من المفترض أن يجري في 15 يوليو القادم، حيث تستغرق رحلته عدة أشهر، ليدخل مداره حول كوكب المريخ عام 2021، وسيتزامن هذا التاريخ مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الخمسين ليومها الوطني.

وحول هذا الإنجاز قال مدير مشروع المسبار، عمران شرف "إن الأمر يستحق المخاطرة بالنسبة لدولة الإمارات، ويمثل تحديا كبيرا، خصوصا أن حوالي نصف البعثات نحو الكوكب الأحمر تنتهي بالفشل".

المصدر: وكالات