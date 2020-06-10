الفلكيون الروس يقيسون سرعة دوران الثقوب السوداء العملاقة

يدل تحليل تركيبة انبعاثات المادة من 300 ثقب أسود عملاق واقع في أوساط المجرات على أن تلك الانبعاثات فائقة الشدة تغير شكلها بقدر ابتعادها عن الثقوب السوداء وتكتسب شكل مخروط ضخم.

صرح بذلك ناطق باسم معهد الفيزياء التقني بموسكو نقلا عن مقال نشرته مجلة Mothly Notices of the Astrynomical Society .

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وقال مدير المختبرات العلمية في معهد الفيزياء التقني، يوري كوفاليوف:" استطعنا لأول مرة تلقي معلومات عن شكل تيارات الانبعاثات المنبثقة من الثقوب السوداء العملاقة.

وأعاد، كوفاليف إلى الأذهان أن غالبية العلماء على قناعة بأن وسط كل مجرة يتضمن ثقبا أسود عملاقا على الأقل. ويمتص هذا الجرم الفضائي المادة المحيطة به، ثم يقذف ببعضها إلى الفضاء الكوني الذي يفصل بين النجوم على شكل حزم من البلازما الساخنة والطائرة بسرعة قريبة من سرعة الضوء.

وافترض العلماء منذ زمن أن الانبعاثات المذكورة تلعب دورا هاما في تطور الكون. إلا أن من غير المعلوم إلى حد الآن أين وكيف تتشكل. واكتشف الفلكيون الروس برئاسة البروفيسور، كوفاليوف بعض آليات التحكم في تشكيلها.

وقام فريق الفلكيين الروس برصد 300 ثقب أسود عملاق باستخدام تلسكوب VLBA اللاسلكي وأثبتوا أن كل الانبعاثات المنبثقة من الثقوب السوداء تغير شكلها بعد الابتعاد إلى مسافة كبيرة عن ثقب أسود أوجدها.

واكتشف العلماء أن شكل تلك الانبعاثات يشبه شكل قطع مكافئ بالقرب من الثقب الأسود. لكن بعد ابتعادها إلى مسافة تعادل عشرات السنوات الضوئية تبدأ في التوسع وتكتسب شكل مخروط واسع النطاق.

ويعتبر العلماء أن تلك المخاريط يمكن استخدامها لقياس كتلة الثقوب السوداء العملاقة وسرعة دورانها.

المصدر: تاس