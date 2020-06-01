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الصين تطلق قمرين صناعيين

الفضاء

الصين تطلق قمرين صناعيين
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أطلقت الصين في 31 مايو الماضي صاروخ Changzheng-2D الذي حمل على متنه قمرين صناعيين.

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وأفاد التلفزيون الصيني بأن الصاروخ أطلق الساعة 16.53 يوم 31 مايو الماضي بالتوقيت المحلي (11.53 بتوقيت موسكو) من مطار "جيوكان" الفضائي بمحافظة غانسو في شمال غرب الصين. وحمل الصاروخ القمر الصناعي Gaofen-9 لاستشعار الأرض عن بعد والقمر الصناعي الآخر Hede-4 المخصص لجمع المعلومات المتعلقة بإنترنت الأشياء والملاحتين البحرية والجوية.

وقال التلفزيون الصيني إن القمر الصناعي Gaofen-9 سيستخدم لإنشاء الطرق وتخطيط المدن وتقييم حجم المحاصيل الزراعية وكذلك عند إزالة الحوادث الطبيعية.

يذكر أن الصين أطلقت  333 صاروخا من طراز  Changzheng-2D .

المصدر: تاس

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