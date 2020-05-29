وميض ساطع في سماء شمال القوقاز

شهد سكان مدينة ستافروبول الروسية بشمال القوقاز مساء يوم 27 مايو الجاري وميضا ساطعا غريبا في سماء المدينة.

وقال مدير المختبر الفلكي بجامعة "كوبان" الروسية الحكومية، ألكسندر إيفانوف، إن الوميض ناتج عن تحليق نيزك ودخوله الغلاف الجوي للأرض واحتراقه هناك. وأوضح أن قطر النيزك بلغ مترا واحدا تقريبا.

وبدأ سكان إقليم كوبان الروسي في نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي على إثر ظهور النيزك في السماء. وعلق مستخدمو الإنترنت على ما حدث قائلين إنهم رصدوا وميضا ساطعا أضاء الجبال المحيطة بالمدينة، لكنهم لم يسمعوا صوتا ناجما عن انفجار النيزك.

وقال، إيفانوف، إن مكونات النيزك مجهولة ويمكن التعرف عليها بعد دراسة حطامه التي سقطت على الأرض. وأضاف أن بضع محطات للرصد في المنطقة سجلت تحليق النيزك. ويتم الآن جمع المعلومات عنه لتحديد هويته.

المصدر: تاس