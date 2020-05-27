قياس أبعاد أقرب كوكب خارج المنظومة الشمسية

أثبت الفلكيون الأوروبيون وجود أقرب كوكب من الأرض خارج المنظومة الشمسية وهو كوكب "بروكسيما بي" الذي يزيد وزنه عن وزن الأرض بمقدار 1.17 مرة.

وقال الفلكيون في مقال نشرته مجلة Astronomy Astrophisics العلمية:" إننا تأكدنا مرة أخرى من وجود كوكب لدى نجم "بروكسيما سنتوري" وذلك باستخدام تلسكوب ESPRESSO. وأضافوا أن فترة دوران الكوكب حول نجمه تعادل 12 يوما أرضيا. أما وزنه فيزيد عن وزن الأرض بمقدار 1.17 مرة.

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يذكر أن الفلكيين الأوروبيين رصدوا منذ 4 أعوام انحرافات طفيفة تحدث في الطيف الضوئي لنجم "بروكسيما سنتوري" بصفته أقرب نجم من الشمس وقزما أحمر في منظومة " ألفا سنتوري" الثلاثية، ما أدى إلى اكتشاف كوكب " بروكسيما بي" الواقع بالقرب من النجم.

واعتقد الفلكيون أولا أن مواصفات الكوكب الصخري "بروكسيما بي" تشبه مواصفات الأرض. لكن الأرصاد الفلكية اللاحقة جعلتهم يشكون في ذلك.

ويعتبر الآن غالبية الفلكيين أن الحياة تغيب في "بروكسيما سنتوري" لطبيعة نجمه المضطربة، مع العلم أن سطح النجم يشهد بشكل دائم انفجارات قوية يمكن أن تقضي على الغلاف الجوي في أي كوكب قريب منه.

ثم رصد فريق آخر من الفلكيين في إسبانيا برئاسة عالم الفلك، ألكسندرو ماسكارينو، طيلة عام 2019 نجم "بروكسيمو سنتوري" باستخدام تلسكوب أرضي قوي واقع في جزر الكناري واستطاع إدخال تعديلات في موصفات كوكبه "بروكسيما – بي". لكنه لم يتمكن من اكتشاف كوكب آخر لدى النجم.

يذكر أن كوكب "بروكسيما بي" والذي أطلق عليه أيضا اسم "الأرض 2" اكتشف عام 2016، وإنه يدور حول النجم الأقرب للشمس، "بروكسيما سنتوري"، وقد أشاد به الفلكيون آنذاك باعتباره موقعا صالحا لأشكال الحياة، وربما قد يكون مناسبا لحياة الإنسان في المستقبل.

ويعتقد العلماء أنه بالإمكان الوصول إلى "بروكسيما بي" الذي يبعد عن الأرض 4 سنوات ضوئية فقط، في المستقبل، واستكشاف سطحه.

المصدر: تاس