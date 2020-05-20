ظاهرة مثيرة تجمع عطارد والزهرة والقمر في سماء الفجر طوال هذا الأسبوع

بين الحين والأخر، تقدم سماء الليل عروضا مذهلة لعلماء الفلك وعشاق النجوم، بينها حدث مثير يجمع الكواكب العملاقة في النظام الشمسي في السماء هذا الأسبوع.

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ومن المعروف أن الكواكب والأقمار تغير بسرعات مختلفة نسبيا مواقعها باستمرار، وبداية من 21 مايو إلى غاية 25 من الشهر نفسه، سيرقص كل من عطارد والزهرة والقمر معا في سماء الأرض بعد غروب الشمس.

ويخرج عطارد حاليا من خلف الشمس، بينما يتأرجح الزهرة بين الشمس والأرض. وفي سمائنا يقترب كوكب الزهرة الآن ليظهر في الأفق ما بعد غروب الشمس بينما يبتعد عطارد عنه.

وفي ليالي 21 و22 مايو سيتزامن الكوكبان معا تقريبا، ويمران في غضون 0.9 درجة عن بعضهما البعض.

وخلال ذلك، سيكون الزهرة في طور الهلال الرقيق واضحا بواسطة المناظير. وفي مكان قريب، في نفس مجال الرؤية، يجب أن يكون عطارد واضحا أيضا.

Here's a teaser for the close conjunction of Mercury v. Venus low to the west at dusk later this week... and the Moon makes three this coming weekend: pic.twitter.com/fm1sC187gQ — Dave 'Indoor Cat' Dickinson (@Astroguyz) May 18, 2020

وفي الليالي القليلة التالية، سينزل كوكب الزهرة ويستمر عطارد في الارتفاع، مع انضمامهما إلى القمر الذي يكون في مرحلة الهلال المتزايد (the waxing Moon).

Astroblog: What's up in the Southern Sky this week? Venus and Mercury at their closest, Venus, the Moon and Mercury form a triangle, three bright planets in the morning sky.https://t.co/V08PhYrR00pic.twitter.com/FfCJb0hgUa — 💧 Ian "Department of Diseasology" Musgrave (@ianfmusgrave) May 19, 2020

وفي 23 مايو، سيصل كوكب الزهرة والقمر لأقصى نقطة اقتراب، بعد فترة وجيزة من غروب الشمس.

وفي الليلة التالية، 24 مايو، يمكن رؤية القمر وهو يمر بالقرب من عطارد، بينما ما يزال الزهرة قريبا.

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يواصل عطارد صعوده حتى 4 يونيو، لكن مروره بالزهرة والقمر هو أفضل عرض فلكي يمكن مشاهدته لهذا الكوكب في سمائنا.

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المصدر: فوربس