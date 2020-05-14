متى تطلق روسيا مركبات أخرى نحو المحطة الفضائية؟

أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء أن روسيا عازمة على إطلاق مركبتين نحو المحطة الفضائية الدولية هذا العام.

وتبعا للمصدر فإن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تخطط لإطلاق مركبة شحن فضائية من نوع "بروغريس إم إس-15" نحو المحطة الفضائية الدولية في 23 يوليو المقبل، معتمدة في إطلاقها على صاروخ Soyuz-2.1a، حيث سيطلق الصاروخ والمركبة من مطار"بايكونور" الفضائي بكازاخستان.

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وفي الـ 14 من أكتوبر القادم أيضا من المخطط أن تطلق روسيا نحو المحطة الفضائية مركبة "سويوز إم إس-17" المأهولة، بواسطة صاروخ Soyuz-2.1a، لتحمل على متنها 3 رواد فضاء، روسيان، وأمريكي.

وكانت "روس كوسموس" وناسا قد أعلنتا مؤخرا أنهما وقعتا عقدا بقيمة 90 مليون دولار، ستقوم بموجبه "روس كوسموس" بنقل رائد فضاء أمريكي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس".

وفي 9 مايو الجاري كان المكتب الصحفي لمطار "جوكوفسكي" الفضائي الروسي قد أعلن أن رواد الفضاء الروس، سيرغي ريجيكوف، وسيرغي سفيرتشكوف، وأوليغ نوفيتسكي، وبيوتور دوبروف، قد توجهوا إلى الولايات الولايات المتحدة، وأن هؤلاء الرواد هم من التشكيلتين الأساسية والاحتياطية لطاقم الرواد الذي سيذهب إلى المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس