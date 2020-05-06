كويكب مفاجئ يتجاوز أقمار حماية الأرض في أحد أقرب التحليقات المسجلة على الإطلاق

مرّ كويكب بـ"حجم شاحنة" قرب كوكب الأرض في واحدة من أقرب عمليات التحليق الفضائية المسجلة على الإطلاق، دون كشفه من قبل الأقمار الصناعية التي تفحص السماء لحماية كوكبنا.

وتجاوز الكويكب الذي لم يسبق له مثيل، 2020 JJ، كوكبنا على مسافة زهاء 7 آلاف كم (4350 ميل) هذا الأسبوع. ومن الناحية الفلكية، إنه اقتراب دقيق للغاية بالنسبة للأرض.

© NASA Jet Propulsion Laboratory

وفي تطور قد يقلق أولئك المكلفين بحماية الأرض من الأجسام الفضائية، تم اكتشاف الكويكب فقط من خلال مسح Mount Lemmon في أريزونا، في الوقت الذي وصل فيه تقريبا إلى أقرب نقطة بالنسبة للأرض.

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وتكشف قاعدة بيانات وكالة ناسا للتحليق القريب من قبل الكويكبات وغيرها من "الأجسام القريبة من الأرض"، أن 2020 JJ كان سادس أقرب تحليق سُجّل خلال أكثر من 100 عام من البيانات منذ عام 1900، وكان أقرب من العديد من الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكبنا.

وفُسّر اقتراب صخرة الفضاء بحقيقة أنها تقدر بقياس يصل إلى 6 أمتار في القطر. وقورن ذلك بالكويكب العملاق 1998 OR2، الذي تصدّر عناوين الصحف مع تحليقه في أواخر الشهر الماضي. ومع ذلك، اقترب الجسم الأصغر بشكل أكبر، حيث مر 1998 OR2 على مسافة زهاء 6.3 مليون كم.

ولو اصطدم 2020 JJ بالفعل مع الأرض، لكان من المحتمل أن يحترق في الغلاف الجوي حول كوكبنا. ومع ذلك، فإنه ما يزال مثابة تحذير من مخاطر الكويكبات القريبة من الأرض.

المصدر: RT