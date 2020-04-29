روسيا ترصد كوكب الأرض بأقمار جديدة

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا عازمة على إطلاق أقمار جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي لمشتريات الحكومة الروسية على الإنترنت "تخطط روسيا لإطلاق قمرين صناعيين جديدين مخصصين للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد، أول قمر Kanopus-V-O-1 من المفترض أن يطلق إلى الفضاء عام 2024، أما قمر Kanopus-V-O-2 فمن المفترض أن يطلق إلى الفضاء في الربع الأول من عام 2025".

وأشار البيان إلى أن إطلاق الأقمار المذكورة سيتم من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي، وستستخدم في عمليات الإطلاق صواريخ Soyuz-2 الروسية الصنع أيضا، المزودة بوحدات تعجيل من نوع "فريغات"، مهمتها وضع الأقمار في مدارها الفضائي المحدد بعد إطلاقها إلى الفضاء.

وأقمار Kanopus-V هي أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد تطورها شركة VNIIEM الروسية بالتعاون مع شركة Surrey Satellite Technology Limited البريطانية، لتعمل لصالح شركة "روس كوسموس" ووزارة الطوارئ في روسيا، وتستخدم هذه الأقمار في رسم الخرائط ومراقبة الحرائق ورصد مناطق معينة من الأرض في حالات الكوارث الطبيعية.

المصدر: تاس