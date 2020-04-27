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فيديو مبتكر يعرض مشهدا رائعا يجمع الأرض والقمر حال تمكنا من رؤيتهما في الوقت نفسه!

الفضاء

فيديو مبتكر يعرض مشهدا رائعا يجمع الأرض والقمر حال تمكنا من رؤيتهما في الوقت نفسه!
James O’Donoghue/YouTube
فيديو مبتكر يعرض مشهدا رائعا يجمع الأرض والقمر في الوقت نفسه!
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عند النظر عبر سماء الليل يمكننا رؤية أقرب جار لنا، القمر. ولكن، هل تساءلت يوما كيف يمكن أن تبدو الأرض عند النظر إليها من على سطح القمر؟.

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وباستخدام صور ناسا الحقيقية والبيانات الموضعية، إلى جانب صور الطبوغرافيا القمرية، أنشأ الموظف السابق في وكالة الفضاء الأمريكية، عالم الكواكب جيمس أودونوغو، مقطع فيديو عالي الدقة بواسطة الكمبيوتر لما تبدو عليه الأرض من القمر، بينما يوضح لنا أيضا كيف يبدو القمر من الأرض في الوقت نفسه.

ومع كل إطار للفيديو يمثل 15 دقيقة من الوقت الفعلي، يشمل المنتج النهائي شهر أبريل 2020 بأكمله (على شكل CGI على الأقل)، ويتيح لنا منظورا كونيا لم نر مثله من قبل.

وأوضح أودونوغو أنه على الرغم من أن الفيديو قد يبدو حقيقيا، إلا أنه كان يعتمد فقط على بعض الرسومات التي شاهدها، وقال إن هدفه هو إظهار المراحل والتناوب والزوايا وتغييرات الحجم.

المصدر: ساينس ألرت

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