شاهد "نجم المساء" اللامع يتأرجح بجوار الهلال

سيكون من الصعب تفويت رؤية "نجمة المساء" اللامعة هذا الأسبوع، حيث يصل الزهرة إلى أكبر سطوع له هذا العام يوم الثلاثاء، 28 أبريل.

وبعد لقائه الوثيق مع القمر الليلة، سيستمر كوكب الزهرة في النمو أكثر إشراقا حتى يصل إلى أكبر سطوع له في العام يوم الثلاثاء 28 أبريل.

وسيكون الكوكب في ذروته ساطعا بقوة -4.7 (قياس السطوع الذي يستخدمه علماء الفلك، حيث تشير الأرقام الأقل إلى أجسام أكثر إشراقا. وتشير الأرقام السلبية إلى أجسام ساطعة بشكل استثنائي).

https://t.co/qGHLmwVp1Q: See the bright 'evening star' Venus swing by the crescent moon tonight.https://t.co/IHTCX1S6l9



via @GoogleNews — Diane ♎ (@dianeechambers) April 27, 2020

ويعرف كوكب الزهرة بأنه ثاني أكثر الأجسام سطوعا في سماء الليل، في المرتبة الثانية بعد القمر. وفي ليلة الثلاثاء، يبدو أن الكوكب سيتألق أكثر من تسع مرات أكثر إشراقا من الكوكب الأكثر سطوعا، المشتري، وسيتفوق على سيريوس، ألمع نجم في سماء ليل الأرض، بما لا يقل عن 20 مرة.

وبعد هذا الأسبوع، سيبدأ "نجم المساء" اللامع في التعتيم ببطء مرة أخرى قبل أن يختفي الكوكب في وهج الشمس في نهاية شهر مايو. وسيظهر مرة أخرى في أوائل شهر يونيو على أنه "نجمة الصباح".

Tonight’s crescent moon captured with Venus close to the right. Thanks to Dave Osborne in Oregon for sending in the picture. pic.twitter.com/TE8k7anmrv — Katherine Noel (@Katherine_Noel_) April 27, 2020

Look out for planet Venus and the crescent Moon in the evening sky. Find out why the planet is so bright: https://t.co/lfEsGb46Mapic.twitter.com/EuZ4NP3bQP — Astronomy Now (@AstronomyNow) April 25, 2020

ويشار إلى أن القمر الجديد كان الأقرب إلى كوكب الزهرة في المساء في الفترة ما بين 25 و26 أبريل، حيث كان القمر هلالا في الليلتين، في ظاهرة فلكية تعرف باسم الاقتران.

والاقتران هو مصطلح يستخدم عندما تراقب من مكان ما (عادة تكون الأرض) اثنين من الأجرام السماوية بالقرب من بعضهما البعض في السماء، ويكون لكلا الجرمين إما نفس المطلع المستقيم أو نفس خط طول مسار الشمس وتساعد الظاهرة العلماء على تصحيح وتحسين الحسابات الفلكية، لا سيما حركة الكواكب والمسافات.

Did you see the crescent moon and Venus in the western sky? This is a cell phone photo take earlier tonight. If you took any photos of this, feel free to share them. #CAwxpic.twitter.com/Mg0HvRr8G5 — NWS Sacramento (@NWSSacramento) April 27, 2020

المصدر: سبيس