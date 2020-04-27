شاهد "نجم المساء" اللامع يتأرجح بجوار الهلال
سيكون من الصعب تفويت رؤية "نجمة المساء" اللامعة هذا الأسبوع، حيث يصل الزهرة إلى أكبر سطوع له هذا العام يوم الثلاثاء، 28 أبريل.
وبعد لقائه الوثيق مع القمر الليلة، سيستمر كوكب الزهرة في النمو أكثر إشراقا حتى يصل إلى أكبر سطوع له في العام يوم الثلاثاء 28 أبريل.
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Ever noticed a faint glow around the Moon's surface a few days before and after a New Moon? That glow is called Earthshine and occurs when sunlight reflects off the Earth's surface and illuminates the unlit portion of the Moon's face. More in our link in bio. 📸: bigstockphoto.com/nantela 🌙 🌙 🌙 #newmoon #cresentmoon #earthshine #moon #moonlight #moonphase #🌙 #timeanddate
وسيكون الكوكب في ذروته ساطعا بقوة -4.7 (قياس السطوع الذي يستخدمه علماء الفلك، حيث تشير الأرقام الأقل إلى أجسام أكثر إشراقا. وتشير الأرقام السلبية إلى أجسام ساطعة بشكل استثنائي).
https://t.co/qGHLmwVp1Q: See the bright 'evening star' Venus swing by the crescent moon tonight.https://t.co/IHTCX1S6l9— Diane ♎ (@dianeechambers) April 27, 2020
via @GoogleNews
ويعرف كوكب الزهرة بأنه ثاني أكثر الأجسام سطوعا في سماء الليل، في المرتبة الثانية بعد القمر. وفي ليلة الثلاثاء، يبدو أن الكوكب سيتألق أكثر من تسع مرات أكثر إشراقا من الكوكب الأكثر سطوعا، المشتري، وسيتفوق على سيريوس، ألمع نجم في سماء ليل الأرض، بما لا يقل عن 20 مرة.
وبعد هذا الأسبوع، سيبدأ "نجم المساء" اللامع في التعتيم ببطء مرة أخرى قبل أن يختفي الكوكب في وهج الشمس في نهاية شهر مايو. وسيظهر مرة أخرى في أوائل شهر يونيو على أنه "نجمة الصباح".
Tonight’s crescent moon captured with Venus close to the right. Thanks to Dave Osborne in Oregon for sending in the picture. pic.twitter.com/TE8k7anmrv— Katherine Noel (@Katherine_Noel_) April 27, 2020
Look out for planet Venus and the crescent Moon in the evening sky. Find out why the planet is so bright: https://t.co/lfEsGb46Mapic.twitter.com/EuZ4NP3bQP— Astronomy Now (@AstronomyNow) April 25, 2020
ويشار إلى أن القمر الجديد كان الأقرب إلى كوكب الزهرة في المساء في الفترة ما بين 25 و26 أبريل، حيث كان القمر هلالا في الليلتين، في ظاهرة فلكية تعرف باسم الاقتران.
والاقتران هو مصطلح يستخدم عندما تراقب من مكان ما (عادة تكون الأرض) اثنين من الأجرام السماوية بالقرب من بعضهما البعض في السماء، ويكون لكلا الجرمين إما نفس المطلع المستقيم أو نفس خط طول مسار الشمس وتساعد الظاهرة العلماء على تصحيح وتحسين الحسابات الفلكية، لا سيما حركة الكواكب والمسافات.
Did you see the crescent moon and Venus in the western sky? This is a cell phone photo take earlier tonight. If you took any photos of this, feel free to share them. #CAwxpic.twitter.com/Mg0HvRr8G5— NWS Sacramento (@NWSSacramento) April 27, 2020
المصدر: سبيس