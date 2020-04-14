أعلن مكسيم ليتفاك، مدير مختبر بقسم علم الكواكب النووية بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن احتياطي الماء على المريخ يكفي مستعمريه لفترة طويلة.

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وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "نعلم أن هناك كمية هائلة من الجليد...وإذا ذاب فسوف تغطي سطح الكوكب طبقة من الماء سمكها عشرات الأمتار. وليس من السهل استهلاكها بسرعة، لذلك سوف تكفي المستعمرين فترة طويلة".



ووفقا له، يوجد في المناطق القطبية للمريخ جليد قذر، يشكل الماء 10% من مكوناته. هذا الجليد على السطح وفي العمق، كما تبين بيانات الرادار. كما يوجد في بعض المناطق الاستوائية للمريخ، جليد يشكل الماء 15% من كتلته. ولكن في الحقيقية تباينت آراء العلماء بشأن هذا الجليد، حيث يمكن أن يكون الماء مرتبط كيميائيا في تركيبة المعادن، أو قد تكون بقايا جليد متراكم.

المصدر: نوفوستي