تفاصيل جديدة عن البرنامج القمري الأمريكي

جاء في تقرير نشرته وكالة ناسا الأمريكية أن برنامجها القمري يقضي بإنشاء قاعدة في قطب القمر الجنوبي.

وستضم قاعدة Artemis Base Camp الأمريكية 3 مكونات رئيسية وهي روفر مأهول مخصص لنقل رواد الفضاء إلى مسافة قصيرة ومنصة مأهولة مخصصة لنقل الأفراد إلى مسافة طويلة لمدة 45 يوما ووحدة سكنية تضم 4 أفراد.

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وأشار التقرير إلى أن الروفر لايملك مقصورة مغلقة، لذلك سيتوجب على الرواد ارتداء بزات فضائية تحميهم من الأشعة الكونية وتزودهم بالأكسجين للتنفس.

وعلاوة على ذلك فإن القاعدة القمرية ستتضمن بنية تحتية خاصة ستزودها بالكهرباء وستضمن الاتصال بالأرض والوقاية الإشعاعية ومطارا صغيرا لهبوط وإطلاق المسابير الفضائية، فضلا عن حاويات لإتلاف النفايات الإشعاعية.

وجاء في التقرير أن Artemis Base Camp ستلعب دور رأس جسر أمريكي على سطح القمر.

المصدر: تاس