 
مباشر

تفاصيل جديدة عن البرنامج القمري الأمريكي

الفضاء

تفاصيل جديدة عن البرنامج القمري الأمريكي
Youtube.com
روفر مأهول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nnlv

جاء في تقرير نشرته وكالة ناسا الأمريكية أن برنامجها القمري يقضي بإنشاء قاعدة في قطب القمر الجنوبي.

وستضم قاعدة Artemis Base Camp الأمريكية 3 مكونات رئيسية وهي روفر مأهول مخصص لنقل رواد الفضاء إلى مسافة قصيرة ومنصة مأهولة مخصصة لنقل الأفراد إلى مسافة طويلة لمدة 45 يوما ووحدة سكنية تضم 4 أفراد.

إقرأ المزيد
اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمري الأمريكي
اليابان تنضم رسميا إلى البرنامج القمري الأمريكي

وأشار التقرير إلى أن الروفر لايملك مقصورة مغلقة، لذلك سيتوجب على الرواد ارتداء بزات فضائية تحميهم من الأشعة الكونية وتزودهم بالأكسجين للتنفس.

وعلاوة على ذلك فإن القاعدة القمرية ستتضمن بنية تحتية خاصة ستزودها بالكهرباء وستضمن الاتصال بالأرض والوقاية الإشعاعية ومطارا صغيرا لهبوط وإطلاق المسابير الفضائية، فضلا عن حاويات لإتلاف النفايات الإشعاعية.

وجاء في التقرير أن Artemis Base Camp ستلعب دور رأس جسر أمريكي على سطح القمر.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا