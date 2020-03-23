"روس كوسموس": روسيا أكدت قدرتها على إطلاق مجموعات كبيرة من الأقمار الصناعية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسي، دميتري روغوزين، أن بلاده أكدت قدرتها على نشر مجموعات كبيرة بريطانية كانت أو روسية من الأقمار الصناعية في مدار الأرض.

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جاء ذلك على لسانه بعد الإطلاق الناجح لـ34 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصال يوم 21 مارس من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة صاروخ "سويوز-2.1 بي" ووحدة التسريع "فريغات". وأضاف أن روسيا جاهزة لإطلاق مجموعات أخرى من الأقمار الصناعية البريطانية والروسية من مطاري "بايكونور" و"فوستوتشني" الفضائيين الروسيين.

يذكر أن نجاح إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية مكّن شركة OneWeb من زيادة أقمارها الصناعية للاتصالات في مدار الأرض المنخفض حتى 74 قمرا صناعيا.

جدير بالذكر أن روسيا تعتزم مستقبلا نشر مجموعة كبيرة من أقمارها الصناعية المتخصصة في الاتصال والإنترنت الفضائي من طراز "سفيرا" ويتوقع أن تضم بحلول عام 2024 نحو 600 قمر صناعي.

وقد خصصت الحكومة الروسية لهذا الغرض، حسب نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، 10 مليارات روبل، ما يعادل نحو 130 مليون دولار.

المصدر: تاس