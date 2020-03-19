المحطة الفضائية تستعد لاستقبال الرواد الجدد

يستعد المسؤولون عن المحطة الفضائية الدولية اليوم الخميس لإجراء تعديل على مدار المحطة في الفضاء

وقال بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية: "سيخضع مدار المحطة الفضائية الدولية الخميس 19 مارس الجاري لتعديل يندرج في إطار خطة لجعل المدار مناسبا لاستقبال المركبات القادمة نحوها والمركبات التي ستنفصل عنها متجهة نحو الأرض".

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ومساء اليوم الخميس وفي تمام الساعة 20:14 بتوقيت موسكو من المفترض أن تبدأ محركات مركبة بروغريس إم إس- 13 الموصولة بالمحطة بالعمل، لتقوم خلال 534 ثانية بتعديل مدار المحطة وزيادة ارتفاعه بمقدار 1.1 كلم، لتصبح المحطة بعيدة عن الأرض بمقدار 419 كلم.

وتجرى هذه التعديلات في المدار استعدادا لانفصال مركبة "سويوز-إم إس 15" عن المحطة لتتجه إلى الأرض، ولتستقبل المحطة مركبة "سويوز-إم إس 16" التي ستلتحم بها في 9 أبريل المقبل، والتي ستحمل على متنها 3 رواد هم: الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي، كريس كاسيدي.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد هم: الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكيان، أندرو مورغان وجيسيكا مائير

المصدر: تاس