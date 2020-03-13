تدابير لوقاية رواد الفضاء من فيروس كورونا

أعلن بافل فلاسوف، رئيس مركز إعداد رواد الفضاء، أنه بالرغم من أن الرواد يتواصلون مع عدد محدد من الناس، فقد اتخذ الأطباء تدابير وقائية لحمايتهم.

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وكان فلاسوف قد أعلن في تصريح سابق لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن رواد الفضاء الذين سيتوجهون إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 9 أبريل المقبل، اضطروا للتخلي عن عدد من المراسم التقليدية المتبعة قبل عملية الإطلاق، لتجنب إصابتهم بفيروس كورونا. وقال "اتخذت تدابير إضافية، حيث يقيس الطبيب المختص درجة حرارة كل من يأتي إلى مركز إعداد الرواد، ويعقم أياديهم، مع أن رواد الفضاء في المركز وفي بايكونور هم خلف حاجز زجاجي".

وأضاف، لقد منع الرواد من حضور الفعاليات العامة بما فيها إلغاء الرحلة التقليدية إلى جدار الكرملين، لمنع أي اتصال بالسياح في الساحة الحمراء. كما شددت الإجراءات على جميع القادمين إلى مدينة النجوم حيث يقع مركز إعداد الرواد.

وتجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-16" وعلى متنها أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر من روسيا، والأمريكي كريستوفور كيسيدي، إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 9 أبريل المقبل، حيث سيمكثون هناك 196 يوما.

المصدر: نوفوستي