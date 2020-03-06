العلماء يحذرون من تدهور حالة طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي

أعلن مصدر في الهيئة الفدرالية الروسية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي، أن سماكة طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي حاليا هي دون المتوسط واقتربت من المستوى الحرج.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يتوقع في شهري مارس وأبريل 2020 حدوث تدهور شديد في طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي. لأنه في نهاية شهر فبراير، وصل الانخفاض في المحتوى الإجمالي لطبقة الأوزون فوق شمال شرق سيبيريا إلى 30-40 وحدة دوبسون، نسبة إلى المعدل العام ​​على المدى الطويل، وبلغ المستوى المنخفض المطلق 260 وحدة دوبسون. وعندما تكون هذه القيم دون 220 وحدة دوبسون، تعتبر مساوية لقيم "ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي. بحسب العلماء.

ويعود سبب تدهور طبقة الأوزون إلى نشوء دوامة قطبية قوية في طبقة الستراتوسفير ذات درجة حرارة منخفضة جدا (ناقص 78 درجة مئوية). خلال السنة الجارية، علاوة على هذا نشأ حجم قياسي للسحب القطبية في طبقة الستراتوسفير.

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ويشير الخبراء، إلى أن "تدهور أوزون طبقة الستراتوسفير سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الأشعة فوق البنفسجية السطحية، التي تشكل خطرا جديا على صحة البشر".

ويضيف الخبراء، لقد تسبب حدوث الثقب في طبقة الأوزون عام 2011، في ارتفاع معدل الأشعة فوق البنفسجية في مناطق عديدة من النصف الشمالي للكرة الأرضية. ووفقا للبيانات العلمية حدث تدهور في طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي إضافة إلى عام 2011، في سنوات 2016 و2005 و1997 و1996 .

المصدر: نوفوستي