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المطار الفضائي العائم يبحر باتجاه روسيا

الفضاء

المطار الفضائي العائم يبحر باتجاه روسيا
S7 space
المطار الفضائي العائم
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أبحرت سفينة النقل Xin Guang Hua التابعة لهونغ كونغ، مع المطار الفضائي العائم Odyssey من مشروع "الإطلاق البحري" من المياه الأمريكية وسوف تصل روسيا يوم 28 مارس الجاري.

ويفيد موقع vesselfinder.com، الخاص بمراقبة حركة السفن، بأن سفينة النقل Xin Guang Hua  مع  Odyssey قد غادرت ميناء لونغ بيتش الأمريكي في الساعة 23.19 بتوقيت موسكو متوجهة نحو ميناء سلافيانكا في إقليم بريمورية الروسي، ومن المنتظر أن ترسو فيه عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت موسكو من يوم 28 مارس الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة شركات S7 أعلنت في شهر ديسمبر 2019 عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على نقل المطار الفضائي العائم إلى روسيا. ووفق بيانات S7 سيكون ميناء سلافيانكا الواقع حنوب فلاديفوستوك الموقع الجديد للمطار العائم، الذي يبعد 80 كيلومترا عن حدود كوريا الشمالية.

وسوف يبقى المطار العائم في هذا المكان مدة عام، يخضع خلالها لعمليات صيانة، بعد أن جمد عمله منذ عام 2014، بعد الإطلاق السادس والثلاثين.

المصدر: نوفوستي

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