هل سينفجر "يد الجوزاء" ؟

لا يعلم العلماء متى سينفجر النجم "يد الجوزاء"، بعد أن لاحظوا انخفاض درجة سطوعه كثيرا في الفترة الأخيرة، ولكنهم يؤكدون على أنهم سيعلمون بانفجاره قبل أسبوع من حدوثه.

ويقول نيقولاي ساموس، الباحث في معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وفلاديمير سوردين، كبير الباحثين في معهد شايرنبيرغ لعلم الفلك، في تقديمهم لكتاب عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي نيل ديغراس تايسون، المعنون "في خدمة الحرب"، أن علماء الفلك سيعلمون بموعد انفجار "منكب الجوزاء" قبل أسبوع من حدوثه من ارتفاع كمية النيوترينو المنبعثة منه.

ويضيف ساموس، النجم "يد الجوزاء" Betelgeuse هو أحد النجوم المتغيرة المشهورة، ولا يعلم فيما إذا كان انخفاض سطوعه، مرتبط بنشاط انفجاري أم لا. وليس هناك من يعلم فعلا بما سيحدث.

ومن جانبه أعلن سوردين، أنه في حال انفجار النجم فسوف تنبعث منه كمية هائلة من الجسيمات والأشعة المختلفة، وأضاف "سيكون الوضع على سطح الأرض آمنا، ولكن سيكون خطرا على الأقمار الصناعية ورواد الفضاء".

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وأضاف، سوف يعرف العلماء قبل أسبوع من انفجار النجم "يد الجوزاء" لأنه ستنبعث منه كمية هائلة من النيوترينو، التي سترصدها أجهزة الاستشعار الأمريكية واليابانية.

واختتم حديثه بقوله، كل هذا سيحدث خلال 10 آلاف سنة المقبلة.

والنجم "يد الجوزاء" يقع في كوكبة الجبار (سابقا الجوزاء) ، وهو نجم أحمر ضخم، سطوعه أعلى بـ 80-105 آلاف مرة من الشمس. ويعتبره علماء الفلك أحد أضخم النجوم المعروفة لهم. وإذا وضع هذا النجم محل الشمس، فإن حافته ستصل إلى مدار المريخ أو المشتري. كما أن كتلته أكبر من كتلة الشمس بـ 17 مرة. ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة، انخفاض سطوعه كثيرا جدا. ويبعد النجم عن الأرض وفق تقديرات مختلفة بين 613 و880 سنة ضوئية.

المصدر: نوفوستي