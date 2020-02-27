الزهرة والقمر يجتمعان الليلة "في حدث سماوي نادر"

كشفت وكالة ناسا أن كلا من كوكب الزهرة والقمر سيظهران في السماء الليلة، في ظاهرة فلكية نادرة، في نصف الكرة الشمالي.

وفي حال سمحت الأحوال الجوية، فإنه ستكون رؤية كوكب الزهرة والقمر متقاربين ممكنة جدا، وسيكونان ألمع الكائنات في سماء الليل.

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وللحصول على أفضل فرصة لمراقبة هذا الحدث، يجب على هواة الفلك التوجه إلى منطقة خالية من التلوث الضوئي والنظر إلى السماء في الاتجاه الجنوب غربي.

ويُعرف كوكب الزهرة بأنه ثالث ألمع كائن في السماء بعد الشمس والقمر، بفضل الطريقة التي يعكس بها سطح الكوكب وغلافه الجوي ضوء الشمس. ومع ذلك، فإنه ليس من الشائع رصده على مقربة من هلال القمر.

ويجب على هواة الفلك البقاء في الخارج بمجرد غروب الشمس والنظر إلى الأفق الجنوبي الغربي، حيث سيكون ذلك أفضل وقت لرؤية القمر بالقرب من كوكب الزهرة قبل أن يرتفع أكثر في السماء.

وسيكون القمر تحت كوكبة برج الحمل فيما يكون كوكب الزهرة بجانبه، وفي حال لم يكن الطقس ملائما لمتابعة هذه الظاهرة النادرة، فلا داعي للقلق لأنها ستتكرر في نهاية شهر مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يكون كوكب الزهرة هذا المساء على بعد 84 مليون ميل من كوكبنا، فيما يكون القمر على مسافة نحو 250 ألف ميل من الأرض.

المصدر: ذي صن