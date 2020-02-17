عالم يقدر مدى خطورة الكويكب المقترب من الأرض

أعلن بوريس شوستوف، رئيس معهد الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الكويكب الذي يقترب من الأرض لا يشكل خطورة عليها لأنه يمر على مسافة بعيدة عنها.

وقال العالم الروسي، "المسافة بينه وبين الأرض كبيرة جدا، لذلك لا يشكل خطورة على الأرض، ولكنه مهم للدراسات العلمية".

ويذكر أن موقع وكالة الفضاء الأمريكية (سانا) كان قد أشار إلى أن الكويكب المرقم 163373 الذي يتراوح قطره بين 440 و990 مترا، يقترب من الأرض على مسافة تعادل 15 مرة المسافة بين الأرض والقمر.

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ووفقا لشوستوف، هناك سنويا أكثر من 40 كويكبا قطر كل منها أقل من 100 متر تقترب من الأرض مسافة أقل من المسافة بين الأرض والقمر. وهذا يحدث كل أسبوع تقريبا.

وكان الكويكب 163373 قد اكتشف في 23 أكتوبر عام 1995 وينتمي إلى مجموعة الكويكبات التي يتقاطع مسارها مع مدار الأرض.

المصدر: نوفوستي