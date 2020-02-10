 
مباشر

ناسا تطلق"مسبار الشمس" إلى الفضاء

الفضاء

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8p7

نجحت وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية بإطلاق مسبار فضائي جديد مخصص لمراقبة الشمس.

وتبعا للموقع الرسمي لوكالة ناسا فإن صاروخا من نوع "أطلس-5" انطلق بنجاح من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مساء الأحد في تمام الساعة 23:03 حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح الاثنين 7:03 بتوقيت موسكو)، حاملا على متنه مسبار Solar Orbiter إلى الفضاء.

وكانت الوكالة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المسبار الذي بلغت تكلفته 1.5 مليار دولار هو مشروع مشترك بينها وبين وكالة الفضاء الأوروبية ESA ، وقد صمم خصيصا لدراسة الشمس وبيئات النظام الشمسي، وزود هيكله بمواد خاصة تحميه من درجات الحرارة العالية جدا.

ومن المفترض أن تستمر مهمة هذا المسبار في الفضاء 7 سنوات، أما المعدات والكاميرات الخاصة المزودة بها فستقوم بالتقاط صور عالية الدقة للشمس وتساهم في دراسة العواصف الشمسية وتأثيراتها على الأرض.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين