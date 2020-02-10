ناسا تطلق"مسبار الشمس" إلى الفضاء

نجحت وكالة ناسا بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية بإطلاق مسبار فضائي جديد مخصص لمراقبة الشمس.

وتبعا للموقع الرسمي لوكالة ناسا فإن صاروخا من نوع "أطلس-5" انطلق بنجاح من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا مساء الأحد في تمام الساعة 23:03 حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح الاثنين 7:03 بتوقيت موسكو)، حاملا على متنه مسبار Solar Orbiter إلى الفضاء.

Teams are reporting good performance so far of the #SolarOrbiter launch. Watch as @ULAlaunch’s #AtlasV continues to propel the spacecraft on its journey to the Sun: https://t.co/W3wMEfPxvBpic.twitter.com/xq4eO4U3vL — NASA (@NASA) February 10, 2020

وكانت الوكالة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المسبار الذي بلغت تكلفته 1.5 مليار دولار هو مشروع مشترك بينها وبين وكالة الفضاء الأوروبية ESA ، وقد صمم خصيصا لدراسة الشمس وبيئات النظام الشمسي، وزود هيكله بمواد خاصة تحميه من درجات الحرارة العالية جدا.

ومن المفترض أن تستمر مهمة هذا المسبار في الفضاء 7 سنوات، أما المعدات والكاميرات الخاصة المزودة بها فستقوم بالتقاط صور عالية الدقة للشمس وتساهم في دراسة العواصف الشمسية وتأثيراتها على الأرض.

المصدر: تاس