روسيا تطور قمرا جديدا للاستشعار عن بعد

أكدت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد قد انتهوا تقريبا من مشروع تطوير قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الفضائية في جامعة سمارا الروسية، إيفان تكاتشينكو: "سيعرض القائمون على مشروع تطوير القمر الصناعي الروسي Aist-3 ما لديهم على مؤسسة روس كوسموس في منتصف فبراير الجاري".

وأضاف : "نحاول طرح اقتراحات جديدة فيما يتعلق بمشروع تطوير القمر المذكور على مؤسسة روس كوسموس، من المفترض أن نقدم هذه الاقتراحات في أقرب وقت".

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وأشار تكاتشينكو إلى أن الخبراء في معهده طرحوا مشروع هذا القمر لأول مرة على مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عام 2019، لكن المؤسسة اختارت حينها مشروع قمر آخر هو " Aist-2T"، لذا أدخلت تعديلات على المشروع الأول ليعاد طرحه من جديد على هذه المؤسسة.

وطور الخبراء في روسيا مشروع Aist-3 ليكون قمر استشعار عن بعد يساهم في استكشاف الأرض، وتكمن خصوصية هذا القمر في كاميراته المتميزة بزاوية التصوير الكبيرة، والقادرة على رصد منطقة مساحتها 60 كلم في لقطة واحدة.

كما زود القمر بتقنيات خاصة تساعده على جمع البيانات البيئية اللازمة لتطوير مجالات الزراعة.

المصدر: فيستي