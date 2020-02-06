تحفة كونية.. صورة "غير عادية" تحل أسرارا فضائية غامضة

التقط علماء الفلك الذين يستخدمون مصفوفة Atacama Large Millimeter، صورة مذهلة حقا لنجمين دخلا في معركة حتى الموت، ما أدى إلى تحفة كونية مذهلة وإن كانت عنيفة.

ورصد العلماء نجما يموت حيث انفجر إلى عملاق أحمر، ليجتاح نجما أصغر ويُحدثا معا قوة تأثير كبيرة، ما أدى إلى ظهور سديم رائع.

© ESO/Digitized Sky Survey 2

ويتكون هذا العمل الفني الكوني من سحابة معقدة من الغاز، حيرت علماء الفلك لعقود من الزمن: الغاز الأزرق في الصورة يتحرك نحونا بينما يتحرك الغاز الأحمر المصور بعيدا عنا. ويقع النظام النجمي HD 101584 في وسط الحلقة الخضراء.

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وقال عالم الفلك هانز أولوفسون من جامعة Chalmers للتكنولوجيا في السويد، إن نظام HD 101584 مميز، بمعنى أن "عملية الموت" هذه انتهت قبل الأوان وبشكل مثير، حيث نجح العملاق في الوصول إلى نجم قريب منخفض الكتلة".

ولم يعرقل هذا التصادم العنيف للغاية تطور النجم الأصغر إلى عملاق أحمر فقط، ولكنه جعل النجم الكبير المنفجر يموت قبل الأوان، ويكشف جوهره العاري أمام كل الكون لرؤيته أثناء الدخول في سديم معقد من الغاز النجمي والغبار، تتخلله دوامة النجم الصغير.

وحلت هذه الصورة العديد من الأسئلة البعيدة الأمد حول تطور النجوم (والموت)، لتملأ فجوات متعددة في فهمنا لكيفية تغير بعض النجوم، على غرار الشمس، وموتها في النهاية.

المصدر: RT