One Web تطلق دفعة جديدة من الأقمار إلى الفضاء

أعلن المدير التنفيذي لشركة One Web، أدريان شتيكيل، أن شركته تستعد لإطلاق دفعة من الأقمار الصغيرة إلى الفضاء.

وفي لقاء جمعه بعدد من المسؤولين في كازاخستان مؤخرا قال شتيكل إن One Web مستعدة لإطلاق 34 قمرا صغيرا من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان في 7 فبراير الجاري.

وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي للحكومة الكازاخية إلى "إن الاجتماع الذي جرى بين خبراء من شركة One Web وبين مسؤولين في البلاد نوقشت فيه خطط إجراء 8 عمليات إطلاق للصواريخ من مطار بايكونور هذا العام لصالح الشركة المذكورة"

وأوضح البيان أن الطرفين في الاجتماع اتفقا على أن تقدم شركة One Web خدماتها في تغطية جميع مناطق كازاخستان بشبكة إنترنت عالية السرعة عبر أقمارها الصناعية، بما في ذلك المناطق النائية في البلاد، والتي يصعب تغطيتها بشبكات الإنترنت التقليدية.

وجاء في البيان أيضا "لقد نوقشت اقتراحات تتعلق بمشروع لتجميع الأقمار الصناعية الصغيرة لصالح One Web في مركز التجميع والاختبار التابع للمركز الفضائي الوطني بمدينة نورسلطان في كازاخستان".

وOneWeb هي منظومة أقمار صناعية طورت لتضم نحو 2000 قمر صناعي صغير تدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و1200 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

أطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من مطار "كورو" في غوايانا الفرنسية، ومن المخطط أن يطلق 600 قمر آخر عام 2020، ليبدأ استخدامها التجاري عام 2021.

المصدر: نوفوستي

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