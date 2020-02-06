مركبة "سويوز" المأهولة تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

انفصلت صباح يوم 6 فبراير مركبة "سويوز إم إس -13" الروسية المأهولة عن المحطة الفضائية الدولية لتتوجه نحو الأرض.

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وعلى متنها رواد الفضاء، الروسي ألكسندر سكفورتسوف والأمريكية كريستينا كوك والأوروبي لوكا بارميتانو.

وقال ناطق باسم المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية إن عملية انفصال المركبة عن المحطة جرت على ما يرام. وأضاف أنه يتوقع أن تهبط المركبة المأهولة على الأرض الساعة 12.12 بتوقيت موسكو في منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة جزكازغان الكازاخستانية.

يذكر أن رواد الفضاء، الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكييْن أندريو مورغان وجيسيكا ماير ما يزالون على متن المحطة الفضائية يؤدون مهامهم.

المصدر: تاس