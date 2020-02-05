بوتين يشجع الروس على دراسة الفضاء

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيعطي توجيهاته لمؤسسة "روس كوسموس" لتقدم الدعم للتلاميذ والطلاب والهواة الروس الذين يرغبون في دراسة الفضاء.

وخلال اجتماع مع ممثلين عن عدد من الهيئات الحكومية والشعبية في مدينة تشيريبوفيتس قال بوتين: "سأتحدث مع مدير مؤسسة روس كوسموس، وسأعطي تعليماتي لتقديم الدعم للطلاب والتلاميذ والهواة الذين يرغبون في دراسة واستكشاف الفضاء في روسيا".

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وجاء تصريح الرئيس الروسي بعد أن توجه إليه أحد الأشخاص الذين حضروا الاجتماع حيث قال: "لقد أصبح تطوير قمر صناعي في وقتنا الحالي أسهل بكثير من الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاقه، لدينا العديد من المشاريع العلمية المفيدة، والآن نعمل على مشروع جديد لتطوير نظام قادر على توفير الإنترنت من الفضاء إلى المناطق النائية في روسيا، وربما ستكون تكلفة هذه التقنية أرخص بكثير من تكلفة الأقمار الصناعية، لكن ليس لدينا فكرة عن الجهة الرسمية التي يمكننا التعامل معها في هذا الخصوص، لتقدم الدعم لنا أو ترشدنا إلى الطرق الأفضل للحصول على التراخيص اللازمة".

وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير قدراتها في مجال الفضاء بشكل ملحوظ، وتخطط لتصنيع صواريخ فضائية جديدة فائقة الثقل مخصصة للمهمات البعيدة، كما تستحدث مركبات جديدة للسياحة الفضائية، وساهمت مع عدة دول مثل إسبانيا وفرنسا في تطوير تلسكوبات مخصصة لدراسة الكون البعيد.

المصدر: نوفوستي