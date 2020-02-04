العسكريون الروس يستقبلون الرواد العائدين من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش ستشارك في استقبال الرواد الذين سيعودون من محطة الفضاء الدولية قريبا.

وقالت المصادر: "إن قوات تابعة لوحدات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي ستساهم في استقبال رواد الفضاء الذين سيعودون إلى الأرض من المحطة الفضائية الدولية في 6 فبراير الجاري، على متن مركبة سويوز- إم إس 13، وستحمل المروحيات التي ستتجه إلى استقبال الرواد بعض الفواكه التي طلبوها مثل التفاح والشمام والبطيخ".

وسيكون على متن المركبة المذكورة كل من: رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والرائد الإيطالي، لوكا بارميتانو، ورائدة ناسا، كريستينا كوك.

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وسيشارك في عملية استقبال الرواد 12 مروحية من طراز Mi-8MTV5-1، و3 طائرات من طراز An-12 وAn-26، و20 آلية من ضمنها 6 مركبات من نوع Blue Bird مخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى 200 شخص.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 6 رواد هم: الروسيان، أكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكل، ورواد ناسا، أندرو مورغان، وجيسيكا مائيير، وكريستينا كوك، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.

وفي الـ 9 من أبريل القادم من المفترض أن تطلق روسيا مركبة من نوع "سويوز" إلى الفضاء، ستحمل إلى المحطة رائدي الفضاء الروسيين، أندريه تيخونوف، وأندريه بابكين، ورائد الفضاء الأمريكي، كريس كيسيدي.

المصدر: RT