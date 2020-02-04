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العسكريون الروس يستقبلون الرواد العائدين من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

العسكريون الروس يستقبلون الرواد العائدين من المحطة الفضائية الدولية
Nasa
المحطة الفضائية الدولية
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أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش ستشارك في استقبال الرواد الذين سيعودون من محطة الفضاء الدولية قريبا.

وقالت المصادر: "إن قوات تابعة لوحدات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي ستساهم في استقبال رواد الفضاء الذين سيعودون إلى الأرض من المحطة الفضائية الدولية في 6 فبراير الجاري، على متن مركبة سويوز- إم إس 13، وستحمل المروحيات التي ستتجه إلى استقبال الرواد بعض الفواكه التي طلبوها مثل التفاح والشمام والبطيخ".

وسيكون على متن المركبة المذكورة كل من: رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، والرائد الإيطالي، لوكا بارميتانو، ورائدة ناسا، كريستينا كوك.

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وسيشارك في عملية استقبال الرواد 12 مروحية من طراز Mi-8MTV5-1، و3 طائرات من طراز An-12 وAn-26، و20 آلية من ضمنها 6 مركبات من نوع Blue Bird مخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى 200 شخص.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 6 رواد هم: الروسيان، أكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكل، ورواد ناسا، أندرو مورغان، وجيسيكا مائيير، وكريستينا كوك، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.

وفي الـ 9 من أبريل القادم من المفترض أن تطلق روسيا مركبة من نوع "سويوز" إلى الفضاء، ستحمل إلى المحطة رائدي الفضاء الروسيين، أندريه تيخونوف، وأندريه بابكين، ورائد الفضاء الأمريكي، كريس كيسيدي.

المصدر: RT

 

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