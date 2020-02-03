العلماء يبحثون عن آثار نيزك تيومين

أعلن فيكتور غروخوفسكي، رئيس بعثة جامعة الأورال الفدرالية الروسية، أن العلماء لم يجدوا، إلى الآن أي أثر للنيزك الذي حلق فوق مقاطعة تيومين الروسية ليلة الخميس الماضي.

وقال العالم في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن هذا النيزك حلق فوق مقاطعة تيومين في الساعة 1.13 بتوقيت موسكو ليلة الخميس الماضي، وقال "لقد توجه فصيل من بعثتنا إلى تلك المنطقة للبحث عن آثار وشظايا النيزك، ولكن عاصفة ثلجية شديدة هناك تمنع أفراد الفصيل من القيام بعمليات البحث، خاصة وأن المنطقة عبارة عن مستنقع وتايغا، وتقع بالقرب من خطوط سكك الحديد العابرة لسيبيريا".

وأضاف موضحا، عملت البعثة العلمية للجامعة في منطقة تيومين يوم السبت 1 فبراير ولكنها لم تعثر على أي شيء.

إقرأ المزيد

ووفقا له، إذا حصلت البعثة العلمية على شريط فيديو لتحليق هذا النيزك، ستتمكن من تحديد مكان سقوطه بدقة أكبر. ولكن الأمل ضعيف لأنه حلق بعد منتصف الليل ومن الصعب أن نحصل على مثل هذا الفيديو. وأضاف، "هناك فيديو عن تحليق النيزك فوق أومسك وأوزيرسك وهذه مقاطعات بعيدة. ويضيف، أعتقد أن النيزك أصغر من نيزك تشيليابينسك الذي بلغ 19 مترا".

المصدر: نوفوستي