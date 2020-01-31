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رحلة ميزاوا حول القمر ماتت في مهدها

الفضاء

رحلة ميزاوا حول القمر ماتت في مهدها
Reuters
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سحب المليارديرالياباني يوساكو ميزاوا اليوم، عرضه في البحث عن فتاة تشاركه رحلة حول القمر تطلقها شركة سبيس إكس من أجل إعداد فيلم وثائقي.

وقد كتب يوساكو تغريدة على صفحته الرسمية" تويتر"، يخبر متابعيه بقراره هذا دون تفاصيل أخرى عن الأسباب. وعبر عن أسفه الشديد بالقرار، واعتذر لمن شاركن في المنافسة.

يذكر أن يوساكو وعمره 44 عاما مؤسس موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة، كان قد أعلن سابقا أنه بصدد البحث عن فتاة تجاوزت العشرين لتدخل منافسة رحلة حول القمر، لتكون حبيبته من أجل إعداد فيلم وثائقي ستعرضه خدمة "أبيما تي في".

المصدر: رويترز

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