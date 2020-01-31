رحلة ميزاوا حول القمر ماتت في مهدها

سحب المليارديرالياباني يوساكو ميزاوا اليوم، عرضه في البحث عن فتاة تشاركه رحلة حول القمر تطلقها شركة سبيس إكس من أجل إعداد فيلم وثائقي.

وقد كتب يوساكو تغريدة على صفحته الرسمية" تويتر"، يخبر متابعيه بقراره هذا دون تفاصيل أخرى عن الأسباب. وعبر عن أسفه الشديد بالقرار، واعتذر لمن شاركن في المنافسة.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

يذكر أن يوساكو وعمره 44 عاما مؤسس موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة، كان قد أعلن سابقا أنه بصدد البحث عن فتاة تجاوزت العشرين لتدخل منافسة رحلة حول القمر، لتكون حبيبته من أجل إعداد فيلم وثائقي ستعرضه خدمة "أبيما تي في".

Japanese billionaire Yusaku Maezawa pulls out of dating show that promised the moon https://t.co/xsAZKSwvCL — The Japan Times (@japantimes) January 30, 2020

المصدر: رويترز